Görges verpasst Finale beim Tennisturnier in New Haven

WTA-Turnier

New Haven (dpa) - Julia Görges hat beim Tennisturnier in New Haven den Einzug ins Finale verpasst. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe verlor ihr Halbfinalmatch gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka mit 4:6, 6:7 (3:7).

