Historischer Triumph: Djokovic als Favorit nach New York

Sieg gegen Federer

Cincinnati (dpa) - Vor einem Jahr befand sich Novak Djokovic noch in einer tiefen Sinnkrise. Von Verletzungen und Selbstzweifeln geplagt hatte die langjährige Nummer eins ihre Tennis-Saison längst beendet, als es bei den US Open in New York um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres ging.

