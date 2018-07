Horst: Kerber und Görges im Finale wäre «ein Riesending»

Ex-Trainer

Hamburg (dpa) - Angelique Kerber aus Kiel und Julia Görges aus Bad Oldesloe wollen in Wimbledon ins Finale. Zwei deutsche Tennis-Damen im Endspiel hat es erst einmal gegeben - und das ist 87 Jahre her. Einer, der am TV-Schirm mitfiebert, ist Herbert Horst.

Copyright © mittelhessen.de 2018