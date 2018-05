Julia Görges sagt Teilnahme am WTA-Turnier in Rom ab

Sandplatz-Event

Madrid (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Rom kommende Woche abgesagt. Sie könne leider nicht antreten, schrieb die 29-jährige Weltranglisten-Zwölfte aus Bad Oldesloe per Twitter.

Copyright © mittelhessen.de 2018