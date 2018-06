Julia Görges unterliegt im Auftaktmatch von Eastbourne

WTA-Rasenturnier

Eastbourne (dpa) - Julia Görges ist die Generalprobe für den Tennis-Klassiker in Wimbledon gründlich misslungen. Die Nummer zwei der deutschen Rangliste verlor beim WTA-Turnier in Eastbourne in der zweiten Runde gegen die Weißrussin Arya Sabalenka mit 6:1, 4:6, 4:6.

