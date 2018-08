«Junger Kerl gegen älteren Herrn»: Kohli fordert Zverev

US Open

New York (dpa) - Der einstige Lehrling ist längst die nationale Nummer eins, sein Vorgänger im reifen Alter diesmal der Herausforderer. Drei Jahre nach ihrem ersten Tennis-Duell bei den US Open treffen sich Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber in New York in der dritten Runde wieder.

