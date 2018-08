Kerber, Zverev und Görges mit lösbaren US-Open-Aufgaben

Erste Runde

New York (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, Herren-Hoffnung Alexander Zverev und die Weltranglisten-Neunte Julia Görges haben für die erste Runde der US Open machbare Lose bekommen. Die an Nummer vier gesetzte Kerber erhielt in New York die Russin Margarita Gasparjan als erste Kontrahentin.

