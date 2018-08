Kerber mit Zittersieg US-Open-Runde drei - Zverev souverän

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Angelique Kerber musste trotz der Hitze von New York zittern, Alexander Zverev kam erneut nicht mehr als nötig ins Schwitzen. Die beiden besten deutschen Tennisprofis haben bei den US Open kurz nacheinander die dritte Runde erreicht.

Copyright © mittelhessen.de 2018