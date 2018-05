Kerber sagt für Turnier in Madrid ab

Oberschenkelverletzung

Madrid (dpa) - Angelique Kerber wird in der kommenden Woche nicht beim Tennis-Turnier in Madrid an den Start gehen. Die deutsche Nummer eins sagte die Teilnahme am Sandplatz-Event der Masters-Serie am Freitag wegen ihrer Oberschenkelverletzung ab.

Copyright © mittelhessen.de 2018