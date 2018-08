Kerber und Zverev bei US Open an Nummer vier gesetzt

Ranking

New York (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und die deutsche Herren-Tennis-Hoffnung Alexander Zverev gehen jeweils als Nummer vier der Setzliste in die US Open. Das geht aus dem Ranking hervor, das die Organisatoren des abschließenden Grand-Slam-Turniers der Saison veröffentlichten.

