Kerber und Zverev greifen Dienstag ein - Görges am Montag

US Open

New York (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev bestreiten am Dienstag ihre ersten Partien bei den US Open der Tennisprofis. Dies geht aus dem am Samstag veröffentlichten Spielplan hervor.

Copyright © mittelhessen.de 2018