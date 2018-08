Maden für US Open qualifiziert - Barthel scheitert

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Der deutsche Tennisspieler Yannick Maden hat sich einen Platz im Hauptfeld der US Open gesichert. Der 28 Jahre alte Stuttgarter gewann gegen Alex Bolt aus Australien 6:4, 6:2 und erreichte mit dem dritten Sieg in der Qualifikation das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

