Maria in zweiter US-Open-Runde klar gescheitert

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat den erstmaligen Einzug in die dritte Runde der US Open klar verpasst. Die 31 Jahre alte Weltranglisten-70. verlor am Mittwoch 2:6, 3:6 gegen Jelina Switolina aus der Ukraine.

