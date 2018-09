Mischa Zverev gibt in Chengdu in Auftaktmatch auf

Tennis-ATP-Turnier

Chengdu (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Chengdu in der ersten Runde ausgeschieden. Der ältere Bruder von Alexander Zverev gab in seinem Auftaktmatch gegen den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelsmans auf.

