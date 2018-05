Nadal verliert in Madrid - Federer wieder Nummer 1

Niederlage gegen Thiem

Berlin (dpa) - Rafael Nadal hat beim Tennis-Turnier in Madrid eine überraschende Niederlage kassiert und die Spitzenposition in der Weltrangliste an Roger Federer verloren. Der Spanier unterlag dem Österreicher Dominic Thiem im Viertelfinale mit 5:7, 3:6.

Copyright © mittelhessen.de 2018