Nadal verzichtet auf US-Open-Vorbereitung in Cincinnati

Erholungspause

Cincinnati (dpa) - Nach seinem Sieg beim Masters-Turnier in Toronto hat Rafael Nadal seine Teilnahme in Cincinnati abgesagt. Der spanische Tennis-Weltranglisten-Erste verzichtet freiwillig auf weitere Matchpraxis vor den US Open und nimmt sich eine Erholungspause.

Copyright © mittelhessen.de 2018