Österreicher Thiem erster Viertelfinalist bei US Open

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Der Österreicher Dominic Thiem steht zum ersten Mal im Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis. Der Weltranglisten-Neunte schlug den letztjährigen Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika in New York 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

