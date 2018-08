Scharapowa gewinnt Duell der Veteraninnen gegen Schnyder

US Open

New York (dpa) - Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa hat in der ersten Runde der US Open das Duell der Altmeisterinnen gegen die Schweizerin Patty Schnyder gewonnen. Die Russin siegte in New York 6:2, 7:6 (8:6), ohne dabei überzeugen zu können.

Copyright © mittelhessen.de 2018