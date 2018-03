Scharapowa sagt für Tennis-Turnier in Miami ab

Armverletzung

Miami (dpa) - Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa wird nicht am anstehenden WTA-Turnier in Miami teilnehmen. Wegen einer Verletzung am linken Unterarm sagte die 30 Jahre alte Russin ihre Teilnahme ab, wie die Veranstalter mitteilten.

