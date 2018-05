Serena Williams sagt auch für WTA-Turnier in Rom ab

Rom (dpa) - Serena Williams hat auch ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Rom kommende Woche abgesagt. Dies teilte der Veranstalter mit. Damit wachsen die Zweifel, ob die langjährige Nummer eins der Welt bei den am 27. Mai beginnenden French Open an den Start geht.

