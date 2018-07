Stich gemeinsam mit Sukova in Hall of Fame aufgenommen

Hall of Fame

Newport (dpa) - Michael Stich ist eine große Ehre zuteil geworden. Der Wimbledonsieger von 1991 und scheidende Direktor des Herren-Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum ist in Newport/USA gemeinsam mit der Tschechin Helena Sukova (53) in die International Hall of Fame aufgenommen worden.

