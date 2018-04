Tennis-Damen vor Halbfinale gegen Tschechien zuversichtlich

Fed-Cup-Halbfinale

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen gehen voller Zuversicht in das schwierige Fed-Cup-Halbfinale gegen Topfavorit Tschechien. «Ich glaube an unsere Stärke und an unsere Mädels. Ich bin guter Dinge, dass wir bestehen können», sagte Teamchef Jens Gerlach.

