Tennisprofi Gojowczyk erreicht Viertelfinale in Genf

Überraschungssieg gegen Ferrer

Genf (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk ist in das Viertelfinale des ATP-Turniers in Genf eingezogen. Der Münchner gewann 6:2, 6:4 gegen den an Nummer vier gesetzten Spanier David Ferrer.

