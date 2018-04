Tennisprofi Maden in Budapest ausgeschieden

ATP-Turnier

Budapest (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Yannick Maden ist beim ATP-Turnier in Budapest im Viertelfinale ausgeschieden. Die am Freitag wegen Dunkelheit abgebrochene Partie gegen den Australier John Millman war am Samstag binnen weniger Minuten beendet.

