Tennisspielerin Barthel zieht ins Viertelfinale ein

Rasenturnier in Nottingham

Nottingham (dpa) - Tennisspielerin Mona Barthel hat das Viertelfinale des Rasenturniers in Nottingham erreicht. Die Neumünsteranerin setzte sich in drei Sätzen mit 6:3, 1:6, 7:5 gegen die an zwei gesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova durch.

