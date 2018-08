Tennisspielerin Görges im Viertelfinale von New Haven

WTA-Turnier

New Haven (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in New Haven das Viertelfinale erreicht. Die 29-Jährige gewann ihre Achtelfinal-Partie gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine mit 6:4, 3:6, 6:4.

