Titelverteidiger Nadal nach Aufgabesieg bei US Open weiter

Tennis-Weltranglisten-Erster

New York (dpa) - Titelverteidiger Rafael Nadal ist durch einen vorzeitigen Sieg in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste führte in New York 6:3, 3:4 gegen David Ferrer, als sein spanischer Landsmann wegen einer Wadenverletzung aufgeben musste.

Copyright © mittelhessen.de 2018