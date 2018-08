Titelverteidiger Nadal zieht in dritte Runde ein

US Open

New York (dpa) - Vorjahressieger Rafael Nadal steht bei den US Open in der dritten Runde. Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien besiegte den Kanadier Vasek Pospisil in New York mit 6:3, 6:4, 6:2.

