Vorjahresfinalistin Keys im Viertelfinale der US Open

Sieg gegen Cibulkova

New York (dpa) - Die letztjährige US-Open-Finalistin Madison Keys ist in das Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers in New York eingezogen. Die Amerikanerin siegte im Achtelfinale 6:1, 6:3 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova, die sich in der Runde zuvor gegen Angelique Kerber durchgesetzt hatte.

Copyright © mittelhessen.de 2018