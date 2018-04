Wichtiges Doppel: Pütz/Struff wollen dritten Sieg in Serie

Davis Cup

Valencia (dpa) - Die letzten Spiele im Duell zwischen Rafael Nadal und Philipp Kohlschreiber schauten sich Tim Pütz und Jan-Lennard Struff gar nicht mehr an. Weil es in Valencia am Freitag deutlich kühler war als in den Tagen zuvor, verließ das deutsche Doppel bereits vorzeitig die Stierkampfarena, um optimal vorbereitet zu sein für die Partie am Samstag - die Niederlage von Kohlschreiber gegen Nadal zeichnete sich schließlich bereits früh ab.

Copyright © mittelhessen.de 2018