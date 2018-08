Wimbledonsieger Djokovic bei US Open weiter

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Wimbledonsieger Novak Djokovic hat sich bei den US Open in die zweite Runde gekämpft. Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien bezwang den Ungarn Marton Fucsovicvs am Dienstag in New York 6:3, 3:6, 6:4, 6:0.

