Zverev dritter deutscher Profi im Basel-Achtelfinale

ATP-Turnier

Basel (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Basel sein Auftakt-Match gewonnen. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger setzte sich am Mittwoch bei dem mit gut 2,4 Millionen Euro dotiert Hallen-Turnier mit 6:4, 7:5 gegen den Niederländer Robin Haase durch.

