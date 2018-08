Zweitrunden-Aus für Görges und Maria bei den US Open

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Im Spiel der Nerven hat Julia Görges im heißen New York die nötige Coolness gefehlt. Nach ihrem grandiosen Wimbledon-Auftritt mit dem Einzug ins Halbfinale war bei den US Open schon in der zweiten Runde Schluss.

Copyright © mittelhessen.de 2018