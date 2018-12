Auch ohne Dahlmeier: Deutsche Biathletinnen wollen angreifen

Weltcup in Pokljuka

Pokljuka (dpa) - Der Erfolgsdruck lastete in den vergangenen Wintern vor allem auf Laura Dahlmeier - nach dem vorläufigen Ausfall der deutschen Vorzeige-Biathletin stehen nun Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Co. vom ersten Saisonrennen an im Mittelpunkt.

