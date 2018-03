Björndalen in Kontiolahti wieder im Biathlon-Weltcup

Rückkehr

Kontiolahti (dpa) - Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aus Norwegen kehrt nach seiner verpassten Olympia-Teilnahme in dieser Woche in Kontiolahti in den Biathlon-Weltcup zurück. Das teilte der norwegische Verband mit.

