IBU-Chef lässt Amt ruhen - Hausdurchsuchung in Deutschland

Dopingermittlungen im Biathlon

Wien (dpa) - Bei den Ermittlungen gegen den Biathlon-Weltverband IBU hat es auch in Deutschland Hausdurchsuchungen gegeben. Das teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag in Wien mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018