Russe Schipulin gewinnt Biathlon-Sprint in Kontiolahti

Nach Olympia-Sperre

Kontiolahti (dpa) - Anton Schipulin hat beim Biathlon-Weltcup in Kontiolathi den Sprint-Wettbewerb gewonnen. Nachdem der Russe wegen des Staatsdopingskandals in seiner Heimat nicht zu Olympia eingeladen worden war, trumpfte der 30-Jährige in Finnland groß auf.

