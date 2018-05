Schempp muss sich an Schulter operieren lassen

Biathlon-Weltmeister

Leipzig (dpa) - Biathlon-Sprintweltmeister Simon Schempp muss sich an der rechten Schulter operieren lassen. Der 29-Jährige war am vergangenen Donnerstag beim Radtraining in Ruhpolding gestürzt.

