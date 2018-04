Trainer Groß vor Wechsel nach Österreich - Greis in die USA

Biathlon

Berlin (dpa) - Deutsche Biathlon-Trainer bleiben im Ausland beliebt. Nach drei Jahren in Russland steht der viermalige Olympiasieger Ricco Groß vor einem Engagement in Österreich, Michael Greis zieht es in die USA.

