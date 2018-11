Claudia Pechstein dominiert Meisterschaft

Mit drei Titeln zum Rekord

Inzell (dpa) - Claudia Pechstein hat ihr Titelkonto bei deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften auf 37 Erfolge aufgestockt. Am Sonntag gewann die 46 Jahre alte Berlinerin in Inzell auch die 5000 Meter in 7:08,94 Minuten sowie den Massenstartlauf.

