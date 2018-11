Volles Programm für Eissprinter Nico Ihle

Weltcup-Auftakt in Japan

Obihiro (dpa) - Mit vier Starts in drei Tagen beginnt für Nico Ihle am Freitag die Weltcup-Saison der Eisschnellläufer. Der Olympia-Achte aus Chemnitz nimmt im japanischen Obihiro zweimal die 500 Meter sowie die 1000 Meter und den Teamsprint in Angriff.

Copyright © mittelhessen.de 2018