Ausgefallener Riesenslalom wird am 20. Dezember nachgeholt

Neuer Termin

Sölden (dpa) - Der am Sonntag in Sölden wegen zu viel Neuschnees ausgefallene erste Herren-Weltcup des Winters wird am 20. Dezember im österreichischen Saalbach-Hinterglemm nachgeholt. Das gab der Skiweltverband FIS bekannt.

