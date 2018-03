Hirscher holt sich Riesenslalom-Kugel - «Eigene Liga»

Weltcup in Kranjska Gora

Kranjska Gora (dpa) - Marcel Hirscher hat sich mit einer weiteren Ski-Gala seine erste Weltcup-Kristallkugel in dieser Saison gesichert. Der Österreicher dominierte am Samstag den Riesenslalom von Kranjska Gora und machte damit vorzeitig den Erfolg in der Disziplinwertung perfekt.

