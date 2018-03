Hirscher will bald über weitere Karriere entscheiden

Doppel-Olympiasieger

Wien (dpa) - Marcel Hirscher will so schnell wie möglich Klarheit haben über seine Zukunft im alpinen Ski-Weltcup. Das kündigte der Österreicher bei einem Sponsorentermin in Wien an, ehe er nach einer langen Saison in den Urlaub fliegt.

