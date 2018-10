Neureuther: Entscheidung über Sölden-Start erst kurz vorher

Riesenslalom-Weltcup

Sölden (dpa) - Felix Neureuther will sich seinen Start beim Weltcup-Saisonauftakt am kommenden Wochenende in Sölden bis kurz vor dem Rennen offen lassen. Nach einem Kreuzbandriss im November 2017 und einer langen Reha plagten den besten deutschen Skirennfahrer zuletzt Rückenbeschwerden.

