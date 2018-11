Neureuther operiert - Cheftrainer hofft auf USA-Reise

Nach Daumenbruch

Levi (dpa) - Felix Neureuther hat sich an seinem verletzten Daumen operieren lassen. «Er ist jetzt, da wir sprechen, im OP und wird operiert», sagte Bundestrainer Mathias Berthold vor dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Levi in der ARD.

Copyright © mittelhessen.de 2018