Neureuther will im Slalom von Val d'Isère antreten

Weltcup

Val d'Isère (dpa) - Felix Neureuther will am Sonntag trotz seiner Daumenverletzung im Slalom von Val d'Isère antreten. Zunächst hatte der Deutsche Skiverband einen Start nach einem letzten Test im Training ausgeschlossen, doch Neureuther will unbedingt fahren.

