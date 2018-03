Olympiasieger Viletta muss Saison beenden

Kreuzbandriss

Kvitfjell (dpa) - Sandro Viletta, der Ski-Olympiasieger in der alpinen Kombination von 2014 in Sotschi, hat sich bei seinem Sturz in der Europacup-Abfahrt von Kvitfjell einen Kreuzbandriss in linken Knie sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen.

