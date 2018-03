Rebensburg auf Kugel-Kurs im Riesenslalom

Shiffrin Gesamtsiegerin

Ofterschwang (dpa) - 22 Tage nach ihrem vierten Rang im Riesenslalom von Pyeongchang raste Viktoria Rebensburg am Freitag beim Heim-Rennen in Ofterschwang auf Platz zwei und vergrößerte ihren Vorsprung in der Disziplin-Wertung auf 92 Punkte.

