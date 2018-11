Ski-Ass Neureuther mit Daumenbruch: Comeback in Gefahr

Weltcup-Start am Polarkreis

Levi (dpa) - Ein quälend langes Jahr Rennpause sollte für Felix Neureuther in Finnland zu Ende gehen - doch nun droht den deutschen Ski-Star die nächste Verletzung auszubremsen. Zwei Tage vor dem Slalom in Levi verletzte sich der 34-Jährige am Freitag an der rechten Hand.

